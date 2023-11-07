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Haberler Yaşam AİLE 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Aile yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 07.11.2023 21:35 Güncelleme Tarihi: 07.11.2023 21:35

AİLE 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Aile yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile'de son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Son bölümde ekranlara gelen İbrahim'in ölüp ölmeyeceği merak konusu olmuştu. Peki, Aile yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte, Aile 20. Bölüm fragmanı izle…

AİLE 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Aile yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Her hafta heyecanın son noktada olduğu yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşan Aile dizisinin son bölümünde yaşananlar izleyici tarafından merak ediliyor. Leyla hapistenm çıkacak mı sorusu hala yanıt bulamadı. Peki, son bölümde neler oldu? İbrahim öldü mü? Leyla hapisten kurtulacak mı? İşte, son bölümde yaşananlar ve Aile yeni bölüm fragmanı izle ekranı...

AİLE 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Aile yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

AİLE 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Aile her hafta Salı günü, saat 20.00'da Show TV ekranlarında yayımlanıyor.

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AİLE 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Aile yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile sofrasında ölümün kıyısına gelen İbo, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı vermeye başlarken o gece yaşananlar Kaya ve Zeyno için büyük bir travma olur.

Çocukların evden gitmek istemeleri üzerine Devin harekete geçer. Tek amacı ailesini bir arada tutmak olan Aslan,Devin'in vesayet davasının bir tarafı olduğunu öğrenir.

AİLE 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Aile yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Bu durum ikiliyi karşı karşıya getirirken; diğer taraftan Aslan elindeki kanıtlarla Serap'ın karşısına çıkar.

Bu kanıtları Leyla'yı hapisten kurtarmak için Serap'a karşı bir koz olarak kullanır. Peki Serap, Leyla'nın özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacak mıdır?

AİLE 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Aile yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Hülya; Devin'in torunlarını evden götürdüğünü öğrenince büyük bir plan kurar. İlyas'ın Bedri'yi kendi tarafına çekmeye çalıştığını öğrenen Nedret; yıllar sonra İlyas'ın karşısına çıkar. Bedri ise marinada yeni bir iş anlaşması yapacak olan Aslan'la karşı karşıya gelecektir.

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