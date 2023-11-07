AİLE 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Aile yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile sofrasında ölümün kıyısına gelen İbo, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı vermeye başlarken o gece yaşananlar Kaya ve Zeyno için büyük bir travma olur.

Çocukların evden gitmek istemeleri üzerine Devin harekete geçer. Tek amacı ailesini bir arada tutmak olan Aslan,Devin'in vesayet davasının bir tarafı olduğunu öğrenir.