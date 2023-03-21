Aile 4. bölüm fragmanı izle: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çiftlikte çıkan bir kriz, Aslan'ı Devin'in içindeki potansiyelle; ertesi gece yaşanacak tatsız bir olay ise Devin'i Aslan'ın karanlık tarafıyla tanıştırır.

Yaşananlar, Aslan ve Devin'in ilişkilerini sorgulamalarına neden olsa da ikisi de birbirine karşı koyamaz.