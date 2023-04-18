Aile 8. Bölüm fragmanı izle: Show TV ile Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aile 8. bölüm fragmanı izle linki gündemdeki yerini aldı. Show TV'de yayınlanan Aile dizisi son olarak 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizinin son bölümünde Hülya, Yağmur'un Serhat'la bağlantısını öğrenirken Serhat, İzmir'de işlediği cinayetin tek görgü tanığı olan Yağmur'un ev adresini bulur. Gelecek bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, Aile yeni bölüm fragmanı araştırmalarına başladı. Peki, Aile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Show TV ile Aile 8. bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölümden detaylar...