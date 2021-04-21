Aile Bakanı olan Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu!

Merakla beklenen Kabine değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Kabine değişikliği listesine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık getirildi. Bu gelişmenin ardından Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Derya Yanık, 1972 yılında Kadirli'de doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın hayatı ve biyografisi