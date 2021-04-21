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Haberler Yaşam Aile Bakanı olan Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 08:51 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 08:53

Aile Bakanı olan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Derya Yanık oldu!

Merakla beklenen Kabine değişikliği yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Kabine değişikliği listesine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirildi. Bu gelişmenin ardından Derya Yanık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve mesleği ne sorularının yanıtları merak konusu oldu. Yeni olan Derya Yanık, 1972 yılında Kadirli'de doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın hayatı ve biyografisi

Aile Bakanı olan Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu!

Günlerdir konuşulan Kabine değişikliği yapıldı. Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliğe ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla kabinede bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na getirildi. Yeni Aile Bakanı Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları, bu son dakika gelişmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

YENİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İşte, Derya Yanık'ın hayatı ve biyografisinin tamamı;

Aile Bakanı olan Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu!

İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanlarıyla ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın-yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.

AKPARTİ İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004-2014 yılları arasında 5 ve 6. Dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AKPARTİ Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir.

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Aile Bakanı olan Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu!

Öğrencilik yıllarından bu yana sivil toplum çalışmalarının içinde olan Yanık, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin yanı sıra pek çok başkaca dernek ve vakıfta üye, yönetim kurulu üyesi ve istişare kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Aile Bakanı olan Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu!

"AİLE" VE "ÇALIŞMA" BAKANLIKLARININ YENİ YAPISI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı' olarak 2'ye ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine 'Aile ve Sosyal Hizmetler' ve 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik' bakanlıkları kuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görevleri de kurulan yeni bakanlıklara dağıtıldı.

1- AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın görev ve yetkileri; sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, aile yapısını ve dokusunu korumak için politikalar üretmek, çocukların istismarı ile cinsiyet ayrımcığıyla mücadele, engelli vatandaşların haklarının gözetilmesi, sosyal yardıma muhtaç vatandaşları korumak olarak belirtildi

Aile Bakanı olan Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu!

BAĞLI KURULUŞLAR

Edinilen son dakika bilgisine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinin hizmet birimleri; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği, Özel Kalem Müdürlüğü olarak belirlendi.

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