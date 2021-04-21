Aile Bakanı olan Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık oldu!

Günlerdir konuşulan Kabine değişikliği yapıldı. Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliğe ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ikiye ayrılmasıyla kabinede bakanlık sayısı 16'dan 17'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık getirildi. Yeni Aile Bakanı Derya Yanık kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtları, bu son dakika gelişmesinin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

YENİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK KİMDİR?

1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlköğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak Avukatlık Stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır.

İşte, Derya Yanık'ın hayatı ve biyografisinin tamamı;