Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri hakkında sevindiren haber geldi! Sınavda asil olarak tercih hakkı kazanan binlerce aday, Aile Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır sorusuyla araştırdığı tercih kılavuzuna ulaştı. 4175 personel alımı tercihleri için tercih ekranı erişime açılırken, adayların 20 tercih hakkına sahip olduğu bildirildi. İşte Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve sürece dair detaylar!