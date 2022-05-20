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Haberler Yaşam Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve ekranı: 4175 personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 13:46

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve ekranı: 4175 personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! Tercih kılavuzu bakanlığın internet sitesinden erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanmıştı. Sınavda asil kazananlar arasında yer alan adayların tercih işlemleri bugün başladı. 4175 personel alımı için tercihte bulunacak adaylar; Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve tercih sürecine ilişkin bilgiler!

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve ekranı: 4175 personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri hakkında sevindiren haber geldi! Sınavda asil olarak tercih hakkı kazanan binlerce aday, Aile Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır sorusuyla araştırdığı tercih kılavuzuna ulaştı. 4175 personel alımı tercihleri için tercih ekranı erişime açılırken, adayların 20 tercih hakkına sahip olduğu bildirildi. İşte Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve sürece dair detaylar!

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve ekranı: 4175 personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

AİLE BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU

İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar ve tercih kılavuzuna ilişkin detaylar;

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Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve ekranı: 4175 personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

4175 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları 06.05.2022 tarihinde açıklanmıştır.

Sınavı asil olarak kazanan adaylar 20/05/2022- 26/05/2022 (Perşembe günü) (Saat 23:59' e kadar) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklardır.

Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve ekranı: 4175 personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için atamaya esas istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Not:

1- Adayların Kariyer kapısı üzerinden bildirilen cep telefonlarına kullanıcı adı ve şifresi gönderilmektedir.

2- Adayların Kariyer kapısı üzerinden bildirilen e-posta ve cep telefon bilgilerinde değişiklik olması halinde aşağıda yer alan irtibat telefonlarını aramak suretiyle bilgilerini güncelleyebilecektir.

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