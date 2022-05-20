Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! Tercih kılavuzu bakanlığın internet sitesinden erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanmıştı. Sınavda asil kazananlar arasında yer alan adayların tercih işlemleri bugün başladı. 4175 personel alımı için tercihte bulunacak adaylar; Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Aile Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzu ve tercih sürecine ilişkin bilgiler!