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AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne oldu?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
14:44
AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? | 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ne zaman yatacak, son tarih ne oldu?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Yeni aya giriş yapılması ile birlikte dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve ayrıntılar.