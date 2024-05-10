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AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON DURUM! 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
06:32
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SON DURUM! 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman ödenecek?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Yeni aya kısa bir süre kala dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemdeki yerini aldı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Mayıs 2024 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve ayrıntılar.