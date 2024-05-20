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AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? || Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı, hangi ay sona eriyor, Haziran ayı yatar mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
15:41
AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? || Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı, hangi ay sona eriyor, Haziran ayı yatar mı?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. 12 ay süreyle ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan devlet desteğinin Haziran 2024'te sona ereceği açıklanmıştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan söz konusu programın uzatıldığını duyurmuştu. Durum böyle olunca vatandaşlar "Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, Haziran ayında yatacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler için Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek programı sorgulama işlemleri…