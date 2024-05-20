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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? || Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı, hangi ay sona eriyor, Haziran ayı yatar mı?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 15:41

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? || Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı, hangi ay sona eriyor, Haziran ayı yatar mı?

Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. 12 ay süreyle ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan devlet desteğinin Haziran 2024'te sona ereceği açıklanmıştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan söz konusu programın uzatıldığını duyurmuştu. Durum böyle olunca vatandaşlar "Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, Haziran ayında yatacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler için Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek programı sorgulama işlemleri…

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? || Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı, hangi ay sona eriyor, Haziran ayı yatar mı?

Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Haziran 2022'de başlayan program kapsamında ihtiyaç sahibi binlerce aileye ulaşıldı. 12 ay olarak planlanan programdan yararlanan vatandaşlar son ödeme dönemi olan haziran ayına kısa bir süre kala "Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor, bu ay son mu?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklamada bulunmuştu. İşte Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri son durum gelişmeleri…

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? || Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı, hangi ay sona eriyor, Haziran ayı yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, BU AY MI?

Bakanlıkta yer alan açıklamaya göre; 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir.

12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? || Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı, hangi ay sona eriyor, Haziran ayı yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ HAZİRAN AYINDA YATACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Haziran 2024 ödemelerinin de aynı tarih aralığında yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? || Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı, hangi ay sona eriyor, Haziran ayı yatar mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI MI, NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre sağlanan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Konu ile ilgili bakanlık tarafından yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ? || Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı, hangi ay sona eriyor, Haziran ayı yatar mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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