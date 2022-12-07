AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYI SORGULAMA 2022 | 850 - 1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek ödemeleri Aralık ayı ile beraber gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere her ay düzenli olarak ödenen devlet desteği aralık ödeme tarihleri takvimi araştırılıyor. Bu bağlamda Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları gündemdeki yerini aldı. 12 ay boyunca hak sahiplerine verilecek olan sosyal yardım ödemeleri 850 TL ile 1250 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Peki, 2022 Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? İşte, detaylar…