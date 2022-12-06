Aile Destek ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri başladı! 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek ödemeleri Aralık ayı için sorgulanmaya başladı. Her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödenen devlet desteği aralık ödeme takvimi tarihleri ile sorgulanıyor. 850 TL ile 1250 TL arasında değişen yardım ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı (Paketi) ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen destek parası ihtiyaç sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Peki, 2022 Aile Destek ödemeleri Aralık ayı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…