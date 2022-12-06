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Haberler Yaşam Aile Destek ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri başladı! 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 06.12.2022 14:16 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 14:17

Aile Destek ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri başladı! 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek ödemeleri Aralık ayı için sorgulanmaya başladı. Her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödenen devlet desteği aralık ödeme takvimi tarihleri ile sorgulanıyor. 850 TL ile 1250 TL arasında değişen yardım ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleştiriliyor. Aile Destek Programı (Paketi) ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt aramaya başladı. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen destek parası ihtiyaç sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Peki, 2022 Aile Destek ödemeleri Aralık ayı ne zaman yatacak? İşte, detaylar…

Aile Destek ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri başladı! 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri araştırılıyor. E devlet üzerinden alınan devlet desteği başvuru işlemleri de başvuru şartları ve tarihleri ile sorgulanıyor. 850 – 1250 TL aralığında değişen yardım parası gündemde. Hak sahipleri Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, her ayın kaçında yatar sorularına yanıt arıyor. İhtiyaç sahipleri banka hesaplarını kontrol etmeye başladı. İşte, Aile Destek ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri…

Aile Destek ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri başladı! 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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Aile Destek ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri başladı! 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri başladı! 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek ödemeleri Aralık ayı sorgulama işlemleri başladı! 850-1250 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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