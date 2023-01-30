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Haberler Yaşam Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 30.01.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 07:48

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları yanıt aramaya devam ediyor. Hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Aile destek ödemeleri Şubat ayının kaçında yatacak sorusu yanıt aramaya başladı. 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteren yardım parası yıl boyunca devam ediyor. Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayı için sorgulanıyor. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama işlemleri sürüyor. İhtiyaç sahibi olan hak sahiplerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardım parası her ayın belli bir gününden itibaren hesaplara geçmeye başlıyor. Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı soruları gündemde. Başvuruları yıl boyunca alınmaya devam eden destek ödemeleri sorgulanmaya başladı. İşte, Aile Destek Paketi Şubat ayı ödemeleri hakkında tüm detaylar…

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Şubat ayı ödemeleri için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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