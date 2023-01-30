Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar? 2023 Aile Destek Programı Şubat ayı ödeme tarihleri

Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu soruları yanıt aramaya devam ediyor. Hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Aile destek ödemeleri Şubat ayının kaçında yatacak sorusu yanıt aramaya başladı. 850 TL ile 1250 TL arasında değişiklik gösteren yardım parası yıl boyunca devam ediyor. Aile Destek Programı ödemeleri Şubat ayı için sorgulanıyor. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…