Aile Destek Programı ödeme tarihleri! 850 TL ile 1250 TL Aile Destek ödemeleri yattı mı, Ocak ayı destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara Aile Destek Programı adı altında ödeme sağlanıyor. Ocak ayı aile destek ödemeleri hane bazlı 850 TL ile 1250 TL aralığında yatırılıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Başvurular e devlet üzerinden tamamlanırken gözler Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve hesaplara ne kadar yatırılacak sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri son durum