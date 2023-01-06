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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödeme tarihleri! 850 TL ile 1250 TL Aile Destek ödemeleri yattı mı, Ocak ayı destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 08:06

Aile Destek Programı ödeme tarihleri! 850 TL ile 1250 TL Aile Destek ödemeleri yattı mı, Ocak ayı destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dar gelirli vatandaşlara Aile Destek Programı adı altında ödeme sağlanıyor. Ocak ayı aile destek ödemeleri hane bazlı 850 TL ile 1250 TL aralığında yatırılıyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Başvurular e devlet üzerinden tamamlanırken gözler Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak ve hesaplara ne kadar yatırılacak sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri son durum

Aile Destek Programı ödeme tarihleri! 850 TL ile 1250 TL Aile Destek ödemeleri yattı mı, Ocak ayı destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler merak konusu oluyor. Ocak ayı itibariyle Aile Destek ödemeleri sorgulaması giderek arttı. 850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi yapılıyor. Peki Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte, ayın kaçında? Ocak 2023 Aile Destek Programı ödeme tarihleri

Aile Destek Programı ödeme tarihleri! 850 TL ile 1250 TL Aile Destek ödemeleri yattı mı, Ocak ayı destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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Aile Destek Programı ödeme tarihleri! 850 TL ile 1250 TL Aile Destek ödemeleri yattı mı, Ocak ayı destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödeme tarihleri! 850 TL ile 1250 TL Aile Destek ödemeleri yattı mı, Ocak ayı destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

Aile Destek Programı ödeme tarihleri! 850 TL ile 1250 TL Aile Destek ödemeleri yattı mı, Ocak ayı destek ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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