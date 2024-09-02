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Giriş Tarihi: 02.09.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:55

Aile Destek Eylül ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Aile Destek Programı ödeme takvimi

Aile Destek Programı ödeme tarihleri her yeni ayla birlikte gündeme geliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından açıklanan karara göre destek paketinin süresi uzatıldı. Bu noktada hak sahipleri ödeme takvimine odaklanmış durumda. 850 TL ile 1250 TL arasında ödenen destek parası Eylül ayı ile birlikte gündemde. Peki; 2024 Eylül ayı Aile Destek Ödemeleri ne zaman, yattı mı? İşte, ayrıntılar...

Aile Destek Eylül ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Aile Destek Programı ödeme takvimi

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Eylül ayı itibarıyla gündemde. 2 yıldır Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan ödemeler yılın ikinci yarısından itibaren devam ediyor. Konuyla ilgili Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları takip ediliyor. Peki; Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Eylül ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Aile Destek Programı ödeme takvimi

AİLE DESTEK PROGRAMI UZATILDI!

Aile Destek Programı 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için Temmuz ayında gerçekleşti. Destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi:

Başkan Erdoğan "(Aile Destek Programı) 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" açıklaması ile programın yıl sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

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Aile Destek Eylül ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Aile Destek Programı ödeme takvimi

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

Aile Destek Eylül ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Aile Destek Programı ödeme takvimi

2024 EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. Genellikle ödemeler ay ortasında başlıyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

Aile Destek Eylül ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Aile Destek Programı ödeme takvimi

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