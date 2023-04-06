Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam E-DEVLET Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ve başvuru ekranı: Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?
Giriş Tarihi: 06.04.2023 21:40 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 21:41

E-DEVLET Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ve başvuru ekranı: Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?

Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak araştırılmaya başladı. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği ödeme takvimi ve Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları ile araştırılıyor. 12 ay boyunca alınan yardım parası için Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne kadar, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Hak sahipleri yeni ayla birlikte hesaplarını kontrol etmeye başladı. Yıl boyunca Aile Destek Paketi başvurusu e devlet üzerinden yapılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? İşte, tüm merak edilenler…

E-DEVLET Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ve başvuru ekranı: Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?

Aile Destek Paketi ne zaman yatar, ne kadar oldu soruları ile araştırılıyor. Nisan ayının gelişiyle birlikte yeni ödemeler için araştırmalar başladı. Hak sahipleri banka hesaplarını kontrol ediyor. Yıl boyu devam eden devlet desteği her ay olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak sorusu bakanlık duyuruları ile sorgulanıyor. Peki, 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar…

E-DEVLET Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ve başvuru ekranı: Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
E-DEVLET Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ve başvuru ekranı: Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

E-DEVLET Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ve başvuru ekranı: Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

E-DEVLET Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ve başvuru ekranı: Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

SON DAKİKA