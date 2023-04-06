E-DEVLET Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ve başvuru ekranı: Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?

Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak araştırılmaya başladı. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen devlet desteği ödeme takvimi ve Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları ile araştırılıyor. 12 ay boyunca alınan yardım parası için Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne kadar, kaç TL soruları gündemdeki yerini aldı. Hak sahipleri yeni ayla birlikte hesaplarını kontrol etmeye başladı. Yıl boyunca Aile Destek Paketi başvurusu e devlet üzerinden yapılıyor. Peki, Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023? İşte, tüm merak edilenler…