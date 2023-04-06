E-DEVLET Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ve başvuru ekranı: Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak 2023?

Aile Destek Paketi ne zaman yatar, ne kadar oldu soruları ile araştırılıyor. Nisan ayının gelişiyle birlikte yeni ödemeler için araştırmalar başladı. Hak sahipleri banka hesaplarını kontrol ediyor. Yıl boyu devam eden devlet desteği her ay olduğu gibi gündemdeki yerini aldı. Aile Destek ödemeleri Nisan ayı ne zaman yatacak sorusu bakanlık duyuruları ile sorgulanıyor. Peki, 2023 Nisan Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar…