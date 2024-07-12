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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 14:27

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

Aile Destek ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. Temuz ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliniyor. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi ne zaman son bulacak sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK TEMMUZ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile destek ödemesi her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Geçtiğimiz ay bayram dolayısıyla erken ödenmişti.

Yardım ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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