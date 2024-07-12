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AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
14:27
AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?
Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere ödemesi yapılan Aile Destek Paketi için son ödeme tarihi gündemde. 4 farklı gelir aralığı için yapılan ödemeler her ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılıyor. 12 aylık ödeme döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte Aile Destek Paketi ödemeleri uzatılacak mı merak ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?