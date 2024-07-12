AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 TEMMUZ SORGULAMA | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı?

Aile Destek ödemesi Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerine ödeniyor. Temuz ayı itibarıyla 12 aylık ödeme döneminin sonuna geliniyor. Bu nedenle de Aile Destek ödemesi ne zaman son bulacak sorusu da yanıt aramaya başladı. Peki, Aile destek ödemeleri yattı mı, son ödeme ne zaman, bu ay son mu? İşte, detaylar…