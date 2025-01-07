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AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
08:42
AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda!
Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusu gündemde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2024 yılında ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak yapılan yardım ödeneği için gözler 2025 ödeme takvimine çevrildi. Normalde 2024 Haziran ayında tamamlanması planlanan program yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? İşte, detaylar...