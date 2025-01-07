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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:42

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda!

Aile Destek ödemesi uzatılacak mı sorusu gündemde! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2024 yılında ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak yapılan yardım ödeneği için gözler 2025 ödeme takvimine çevrildi. Normalde 2024 Haziran ayında tamamlanması planlanan program yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? İşte, detaylar...

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda!

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda ödenen yardımdan faydalanan binlerce kişi Aile Destek Programı 2025'te devam edecek mi merak ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? İşte, yanıtı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2024 YILININ SONUNA KADAR UZATILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti:

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre aile destek ödemeleri, 2024 Aralık ayı itibarıyla sona erdi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILACAK MI, DEVAM EDECEK Mİ?

Aile Destek Programı'nın 2025 yılında devam edip etmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Aile destek ödemelerinin uzatılması yönünde bir karar alınması durumunda haberimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda!

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850 TL ila 1.250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini ve hanedeki çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL tutarları arasında yapılan ek ödemeyi içeren bir yardım programıdır.

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