AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 | Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda!

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda ödenen yardımdan faydalanan binlerce kişi Aile Destek Programı 2025'te devam edecek mi merak ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? İşte, yanıtı!