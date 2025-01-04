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AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 OCAK TAKVİMİ | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Bakan Göktaş'ta
Giriş Tarihi: 04.01.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
00:39
AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 OCAK TAKVİMİ | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı? Gözler Bakan Göktaş'ta
Aile destek ödemesi, Türkiye'deki birçok aileye ekonomik kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir destek programı olarak büyük ilgi gördü. Ancak, bu yardım 2024 yılının Aralık ayında son buldu. Bu sosyal yardım ödemesinden faydalanan binlerce kişi 2025 yılında ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, 2025 yılında uzatılacak mı?