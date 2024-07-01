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Haberler Yaşam AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ AYI YATACAK MI? Aile Destek Programı uzatılacak mı, bu ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 20:11

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ AYI YATACAK MI? Aile Destek Programı uzatılacak mı, bu ayın kaçında yatacak?

Aile destek ödemeleri son ödeme tarihi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Temmuz ayı aile destek programı son ödeme tarihi 2024 yılının temmuz ayı gelmesiyle gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen aile destek yardımı geçtiğimiz sene temmuz ayında bir sene uzatılmıştı. Bu nedenle ödemenin temmuz ayında yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Temmuz ayı aile destek ödemesi yatacak mı? İşte detaylar

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ AYI YATACAK MI? Aile Destek Programı uzatılacak mı, bu ayın kaçında yatacak?

Aile destek programı kapsamında her ay hak sahiplerine en son bayram öncesi hesaplara geçmişti. Temmuz ayinin gelmesiyle aile destek ödemesi bitti mi? Araştırmaları başladı. Pekala destek ödemesi bitti mi temmuz aile destek ödemesi yatacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ AYI YATACAK MI? Aile Destek Programı uzatılacak mı, bu ayın kaçında yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ YATACAK MI?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi netleşti. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ AYI YATACAK MI? Aile Destek Programı uzatılacak mı, bu ayın kaçında yatacak?

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK PARASI HESAPLARA YATIRILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çektiklerini belirtti.

Bu kapsamda Aile Destek Haziran ayı ödemeleri 7 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırıldı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ AYI YATACAK MI? Aile Destek Programı uzatılacak mı, bu ayın kaçında yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ AYI YATACAK MI? Aile Destek Programı uzatılacak mı, bu ayın kaçında yatacak?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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