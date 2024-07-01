AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ AYI YATACAK MI? Aile Destek Programı uzatılacak mı, bu ayın kaçında yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ TEMMUZ YATACAK MI?

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi netleşti. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.