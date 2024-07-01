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AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, TEMMUZ AYI YATACAK MI? Aile Destek Programı uzatılacak mı, bu ayın kaçında yatacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
20:11
Aile destek ödemeleri son ödeme tarihi hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Temmuz ayı aile destek programı son ödeme tarihi 2024 yılının temmuz ayı gelmesiyle gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen aile destek yardımı geçtiğimiz sene temmuz ayında bir sene uzatılmıştı. Bu nedenle ödemenin temmuz ayında yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? Temmuz ayı aile destek ödemesi yatacak mı? İşte detaylar