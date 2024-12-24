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Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? Aile Destek Programı 2025 yılında devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
08:04
Aile Destek Programı'ndan yararlanan milyonlarca kişi, programın 2025 yılında devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Sosyal desteklerin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, programın geleceğiyle ilgili beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı? Aile Destek Programı 2025 yılında devam edecek mi?