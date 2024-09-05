Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:10
AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL TAKVİMİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile destek ödemeleri araştırılmaya başladı. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemelerin temmuz ayında bitmesi beklenirken uzatıldığı açıklandı. Program kapmasında ihtiyaç sahibi ailelere 3 milyondan fazla ödeme yapılıyor. Peki, Eylül aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?