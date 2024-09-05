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Giriş Tarihi: 05.09.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:10

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL TAKVİMİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri araştırılmaya başladı. Her ay düzenli olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan ödemelerin temmuz ayında bitmesi beklenirken uzatıldığı açıklandı. Program kapmasında ihtiyaç sahibi ailelere 3 milyondan fazla ödeme yapılıyor. Peki, Eylül aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL TAKVİMİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri eylül ayı için araştırılmaya başladı. 4 farklı gelir aralığında yapılan ödemeleri bekleyen vatandaşlar Bakanlık açıklamalarını takip ediyor. Peki, Eylül Aile Destek ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL TAKVİMİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
12 aylık bir program olan Aile Destek Ödemeleri, Temmuz ayı itibarıyla sona ermişti. Ancak ödemeler 2024 yıl sonuna kadar uzatıldı. Aralık ayına kadar destekten yararlanan aileler ödeme almaya devam edecek.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL TAKVİMİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK 2024?
Aile Destek Programı Eylül ayı ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılan ödemeler yatırıldığında yer vereceğiz.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL TAKVİMİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL TAKVİMİ 2024: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

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