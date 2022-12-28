Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2022 Aralık ayı Aile Destek Ödemesi yılbaşından önce yatar mı?

Aile Destek ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 850-1250 TL tutarında ödenmeye devam ediliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Aralık ayı ödemelerinin PTT aracılığıyla yeni yıl öncesinde ödenme durumuna ilişki bilgi sahibi olmak isteyenler Aile Destek Ödemesi ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte, yılbaşından önce yatar mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Aile Destek Ödemesi ne zaman hesaplara yatacak, hangi tarihte, yılbaşından önce yatar mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.