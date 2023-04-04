Haberler Yaşam YENİ Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023? Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Giriş Tarihi: 04.04.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 21:22

Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023 için sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteği Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarıyla da takip ediliyor. Hak sahipleri Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz ayın ikinci haftasında ödenmeye başlayan miktarın bu ay da aynı günlerde başlaması bekleniyor. Öte yandan Aile Destek Paketi başvuru işlemleri de e-devlet üzerinden devam ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023? İşte, detaylar…