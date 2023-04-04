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Giriş Tarihi: 04.04.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 21:22

YENİ Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023? Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023 için sorgulanmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen devlet desteği Bakan Derya Yanık'ın açıklamalarıyla da takip ediliyor. Hak sahipleri Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz ayın ikinci haftasında ödenmeye başlayan miktarın bu ay da aynı günlerde başlaması bekleniyor. Öte yandan Aile Destek Paketi başvuru işlemleri de e-devlet üzerinden devam ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023? İşte, detaylar…

YENİ Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023? Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Aile Destek Paketi e-devlet sorgulama ekranı yeni ayla birlikte gündemdeki yerini aldı. Hak sahipleri araştırmalara başladı. Bakan Yanık'ın açıklamaları ile takip edilen süreçte yıl boyu başvuru alınmaya devam ediyor. Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023 için sorgulanıyor. Ödeme alacaklar hesaplarını kontrol ediyor. 12 ay boyunca ödenen devlet desteği her ay sorgulanıyor. Peki, Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, tüm merak edilenler…

YENİ Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023? Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

2023 NİSAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye Aile Destek Programı Nisan ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.

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YENİ Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023? Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Buna göre Nisan ayı ödemelerinin de bir iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

YENİ Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023? Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

YENİ Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak Nisan 2023? Aile Destek Programı Nisan ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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