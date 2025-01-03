AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, son durum ne? Gözler Bakan Göktaş’ta

Aile Destek ödemeleri 2024 yılında son buldu. Ancak, bu ödemelerin süresi ve devam edip etmeyeceği, birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025 yılı itibarıyla aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?