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AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, son durum ne? Gözler Bakan Göktaş'ta
Giriş Tarihi: 03.01.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
08:14
AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025 TAKVİMİ | Aile destek ödemesi bitti mi, uzatılacak mı, son durum ne? Gözler Bakan Göktaş'ta
Aile destek ödemesi, Türkiye'deki birçok aileye ekonomik kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir destek programı olarak büyük ilgi gördü. Ancak, bu yardım 2024 yılının Aralık ayında son buldu. Bu sosyal yardım ödemesinden faydalanan binlerce kişi 2025 yılında ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, 2025 yılında uzatılacak mı?