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Giriş Tarihi: 19.01.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:31

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman?

Aile Destek Ödemesi ile ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde. Sosyal yardımlardan faydalanan aileler, ödemenin devam edip etmeyeceğini ve son ödeme tarihinin ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, son ödeme ne zaman? İşte, detaylar...

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman?

Aile Destek Ödemesi programı kapsamında sağlanan yardımların devam edip etmeyeceği merak konusu. Özellikle ödeme tarihlerini takip eden vatandaşlar, son ödemenin ne zaman yapılacağını ve programın uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Peki, Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman?

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, SON ÖDEME NE ZAMAN?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

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Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI, DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayırdığımız kaynağı 651 milyar TL'ye çıkardık. 2002'de milli gelirin yüzde 0,4'ü olan sosyal yardım harcamalarını 2025 yılında yüzde 1,1'e yükselttik.

Son dönemde, teyit edilmeden, kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan bu tür haberlere itibar edilmemesi ve vatandaşlarımızın bu tür kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunu bu tür asılsız haberler karşısında duyarlı ve dikkatli olmaya da davet ediyoruz." denildi.

Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman?
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Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı? Aile Destek Ödemesi bitti mi, son ödeme ne zaman?
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