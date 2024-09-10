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Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:46

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024 SORGULAMA E DEVLET | Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Eylül ayı Aile Destek ödeme takvimi araştırılıyor. Her ay düzenli olarak ödenen yardım desteği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ödemelerin hesaplara yatırıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaşıyor. 2 yıldır uygulanan destek programının Temmuz ayında bitirilmesi planlanmıştı ancak ödemeler 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024 SORGULAMA E DEVLET | Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek ödemeleri için vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurularına odaklandı. Son olarak Ağustos ayı ödemelerini alan vatandaşlar, Eylül ödemeleri için sorgulamalara başladı. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, 2024 Eylül Aile Destek Ödeme sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024 SORGULAMA E DEVLET | Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI

Son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her ay ihtiyaç sahiplerine ödenen aile destek ödemelerine dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söyledi;

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

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AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024 SORGULAMA E DEVLET | Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor.

Aile Destek Programı Eylül ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024 SORGULAMA E DEVLET | Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplare geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024 SORGULAMA E DEVLET | Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla, hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850-1250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini içeren bir yardım programıdır.

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