Giriş Tarihi: 10.09.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
16:46
AİLE DESTEK ÖDEMESİ EYLÜL 2024 SORGULAMA E DEVLET | Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Eylül ayı Aile Destek ödeme takvimi araştırılıyor. Her ay düzenli olarak ödenen yardım desteği için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ödemelerin hesaplara yatırıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaşıyor. 2 yıldır uygulanan destek programının Temmuz ayında bitirilmesi planlanmıştı ancak ödemeler 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?