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Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 09:57

Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün mü?

Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak merak ediliyor. Ocak ayının ortasına gelinmesiyle beraber Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği üzere söz konusu devlet desteği, hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL-1250 TL aralığında değişiyor. Peki, Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 850-1250 TL Aile Destek ödeme tarihleri…

Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün mü?

Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Aile sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi hanelerin gelir düzeylerine göre 850-1250 TL arasında değişen tutarlarda hesaplara yatırılıyor. Yardımdan faydalanan vatandaşlar Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bu noktada Ocak ayı ödeme tarihleri için Bakanlıktan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Ocak ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri

Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün mü?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

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Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün mü?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün mü?

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün mü?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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