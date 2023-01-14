Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün mü?

Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:57 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 09:57

Aile Destek Programı ödemeleri Ocak ayı tarihleri 2023: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, bugün mü?

Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile sosyal yardım parası ne zaman yatacak merak ediliyor. Ocak ayının ortasına gelinmesiyle beraber Ocak ayı Aile Destek Paketi ödemeleri için gözler Bakanlıktan gelecek açıklamalara çevrildi. Bilindiği üzere söz konusu devlet desteği, hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL-1250 TL aralığında değişiyor. Peki, Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, 850-1250 TL Aile Destek ödeme tarihleri…