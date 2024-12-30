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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son ödeme yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:19

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son ödeme yapıldı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak Aile Destek Programı kapsamında ödemelerini gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahiplerine 12 ay boyunca ödenen desteği Haziran ayında son bulması beklenirken yapılan açıklamayla uzatıldığı belirtilmişti. Programın ne zaman biteceği merakla bekleniyor. Peki Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son ödeme yapıldı mı?

Aile destek programı ödemelerinde son gün merakla bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı 12 ay boyunca yatırıldı. Son olarak 10 Aralık 2024 tarihinde yatırılan ödemeler hesaplara geçti. Peki, Aile Destek Programı 2025'e uzatıldı mı?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son ödeme yapıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Aile Destek Programı hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için yatırılan desteğin geçtiğimiz Haziran ayında sona ermesi beklenirken Bakan Göktaş yaptığı açıklamada destek ödemelerinin uzatıldığını belirtmişti.
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" şeklinde konuşan Göktaş'ın ifadesine göre aile destek ödemesinde sona gelindi.

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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son ödeme yapıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?
2025 yılında aile destek paketinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son ödeme yapıldı mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son ödeme yapıldı mı?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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