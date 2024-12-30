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AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son ödeme yapıldı mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
08:19
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME TARİHLERİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, devam edecek mi, son ödeme yapıldı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak Aile Destek Programı kapsamında ödemelerini gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahiplerine 12 ay boyunca ödenen desteği Haziran ayında son bulması beklenirken yapılan açıklamayla uzatıldığı belirtilmişti. Programın ne zaman biteceği merakla bekleniyor. Peki Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?