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AİLE DESTEK PAKETİ SON DURUM 2025: Aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, yeni yılda devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
16:04
Aile Destek Paketi ödemeleri, 10 Aralık itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı. 2024 yılının Aralık ayında sona ermesi planlanan Aile Destek Programı ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşların merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu program kapsamında, hane içi gelire göre belirlenen tutarlarda 2024 yılında her ay destek ödemesi yapıldı. Peki, "Aile destek ödemeleri uzatılacak mı?" İşte ayrıntılar…