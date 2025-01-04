Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AİLE DESTEK PAKETİ SON DURUM 2025: Aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, yeni yılda devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 04.01.2025 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 16:04

AİLE DESTEK PAKETİ SON DURUM 2025: Aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, yeni yılda devam edecek mi?

Aile Destek Paketi ödemeleri, 10 Aralık itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatmaya başladı. 2024 yılının Aralık ayında sona ermesi planlanan Aile Destek Programı ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşların merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu program kapsamında, hane içi gelire göre belirlenen tutarlarda 2024 yılında her ay destek ödemesi yapıldı. Peki, "Aile destek ödemeleri uzatılacak mı?" İşte ayrıntılar…

AİLE DESTEK PAKETİ SON DURUM 2025: Aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, yeni yılda devam edecek mi?

Aile Destek Programı ödemeleri, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamada, 2024 Temmuz ayında sona ermesi planlanan Aile Destek yardımlarının yıl sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti. Bu kapsamda 2025 yılında Aile Destek ödemeleri devam edecek mi, uzatılacak mı? soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 2025 Aile Destek Paketi ile ilgili son gelişmeler haberin devamında...

AİLE DESTEK PAKETİ SON DURUM 2025: Aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, yeni yılda devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Aile Destek Paketi ödemeleri, 10 Aralık itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin kesintisiz devam ettiğini vurguladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AİLE DESTEK PAKETİ SON DURUM 2025: Aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, yeni yılda devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2024 yıl sonuna kadar uzatılan Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı itibarıyla son kez hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

AİLE DESTEK PAKETİ SON DURUM 2025: Aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, yeni yılda devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

AİLE DESTEK PAKETİ SON DURUM 2025: Aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, yeni yılda devam edecek mi?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemeler e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA