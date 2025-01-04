AİLE DESTEK PAKETİ SON DURUM 2025: Aile destek ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, yeni yılda devam edecek mi?

Aile Destek Programı ödemeleri, vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklamada, 2024 Temmuz ayında sona ermesi planlanan Aile Destek yardımlarının yıl sonuna kadar uzatıldığı belirtilmişti. Bu kapsamda 2025 yılında Aile Destek ödemeleri devam edecek mi, uzatılacak mı? soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, 2025 Aile Destek Paketi ile ilgili son gelişmeler haberin devamında...