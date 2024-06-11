AİLE DESTEK PAKETİ SON ÖDEME TARİHİ || Haziran 2024 Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı soruları gündemdeki yerini aldı. Haziran 2022'de başlayan program kapsamında ihtiyaç sahibi binlerce aileye ulaşıldı. 12 ay olarak planlanan programdan yararlanan vatandaşlar son ödeme dönemi olan haziran ayına kısa bir süre kala "Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor, bu ay son mu?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan Aile Destek Programı ödemesinin uzatıldığına dair açıklamada bulunmuştu. İşte Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri son durum gelişmeleri…