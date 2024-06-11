Haberler
Yaşam
AİLE DESTEK PAKETİ SON ÖDEME TARİHİ || Haziran 2024 Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 17:18
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
17:18
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına yatırılıyor. 12 ay süreyle ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan devlet desteğinin Haziran 2024'te sona ereceği açıklanmıştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan söz konusu programın uzatıldığını duyurmuştu. Durum böyle olunca vatandaşlar "Aile destek ödemesi ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, Haziran ayında yatacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. 850-1250 TL aralığında değişen ödemeler için Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman sona eriyor? İşte, SMS ve e-Devlet ekranı ile Aile destek programı sorgulama işlemleri…