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Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum
Giriş Tarihi: 19.06.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
06:01
Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca hak sahiplerinin hesabına düzenli olarak yatırılıyordu. Temmuz 2023'te başlayan program, Haziran 2024 itibariyle sona erdi. Son ödemeler Kurban Bayramı sebebiyle erkene alındı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı, bayramdan sonra devam edecek mi, açıklama geldi mi? İşte 450-1250 TL aile destek ödemelerinde son durum...