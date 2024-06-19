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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum
Giriş Tarihi: 19.06.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 06:01

Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum

Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca hak sahiplerinin hesabına düzenli olarak yatırılıyordu. Temmuz 2023'te başlayan program, Haziran 2024 itibariyle sona erdi. Son ödemeler Kurban Bayramı sebebiyle erkene alındı. Hanelerin gelir durumlarına göre farklı tutarlarda yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı, bayramdan sonra devam edecek mi, açıklama geldi mi? İşte 450-1250 TL aile destek ödemelerinde son durum...

Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum

12 aylık program olarak planlanan aile destek ödemelerinin son ödemeleri Haziran ayı itibariyle tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Paketi hanelerin gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında değişiyordu. 7 Haziran Cuma günü son kez hesaplara yatırılan ödemelerin bir sene daha uzatılıp uzatılmayacağı gündem konusu oldu. Peki, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri bayramdan sonra devam edecek mi, uzatıldı mı, açıklama geldi mi? İşte aile destek paketi ödemelerinde son tarih bilgisi...

Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;

"İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla (7 Haziran Cuma 2024) hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

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Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Ödemeleri için planlanan süre, 12 aylık bir dönem olmak üzere; Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasındaydı.

Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum

AİLE DESTEK PROGRAMI BAYRAMDAN SONRA DEVAM EDECEK Mİ?

Programın uzatılıp uzatılmayacağını ise Bakanlık belirleyecek ancak şu anda konu hakkında resmi bir açıklama yok.

Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde belirttiği rakamlara göre ödemeler şu şekilde gerçekleşiyor;

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL'den az - 850 TL

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