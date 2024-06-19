Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, bayramdan sonra yatacak mı? 450-1250 TL Aile Destek Paketi ödemelerinde son durum

12 aylık program olarak planlanan aile destek ödemelerinin son ödemeleri Haziran ayı itibariyle tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Aile Destek Paketi hanelerin gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında değişiyordu. 7 Haziran Cuma günü son kez hesaplara yatırılan ödemelerin bir sene daha uzatılıp uzatılmayacağı gündem konusu oldu. Peki, 2024 Mayıs ayı Aile Destek Programı ödemeleri bayramdan sonra devam edecek mi, uzatıldı mı, açıklama geldi mi? İşte aile destek paketi ödemelerinde son tarih bilgisi...