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Haberler Yaşam Aile Destek programı Eylül ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022
Giriş Tarihi: 27.09.2022 15:43 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 15:45

Aile Destek programı Eylül ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022

Aile Destek paketi hakkında kritik açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları adı altında yapılırken, hali hazırda bu yardımı alan vatandaşlar Aile Destek programı Eylül ödemeleri yattı mı sorusuna cevap arıyor. Aile Destek paketi başvuru ekranı e devlet üzerinden açıkken, aile destek programı ne zaman yatacak 2022 sorusuna birçok kişi yanıt arıyor. Peki, Aile Destek programı ne zaman yatacak? Aile destek programı başvuru nasıl yapılır? İşte Aile destek programı başvuru şartları ve diğer detaylar…

Aile Destek programı Eylül ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022

Aile Destek programı ödemeleri genişliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı Kararları'nda sosyal yardım hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Hali hazırda Aile, Sosyal ve Hizmetler Bakanlığı yardımını alanlar, Aile destek programı ödemeleri yattı mı ne zaman yatacak sorusunu yöneltiyor. Aile Destek paketi e devlet başvuru ekranı üzerinden eylül ayı yatan hesaplar öğrenilebiliyor. Peki, aile destek programı başvuru nasıl yapılır? İşte aile destek programı ne zaman yatacak sorusunun cevabı…

Aile Destek programı Eylül ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KRİTİK AİLE DESTEK PROGRAMI AÇIKLAMALARI

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı hakkında da açıklamalarda bulundu. Açıklama şu şekilde:

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Aile Destek programı Eylül ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022

"Türkiye Aile Destek Programımızın kapsamını geliştiriyoruz, bütçesini de 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece toplam hane sayısını yaklaşık onda birine kavuşacak etkinliğe kavuşturuyoruz. Çocuklarımız için ilave destekler getiriyoruz. Elektrik tüketim desteğinden aile desteği programına dahil olan aileler de yararlanabilecek."

Aile Destek programı Eylül ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.

Aile Destek programı Eylül ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2022

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı 600

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 550

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 500

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az 450

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