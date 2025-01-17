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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİLERİ 2025: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 09:02

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİLERİ 2025: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi aileleri n hesaplarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin sonuna geldi. Geçtiğimiz sene Haziran ayında son bulması ererken ödemeler için tarihler uzatılmıştı. İhtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında ödeme yapılan sosyal destek için son ödeme tarihi için gözler açıklamalara yöneldi. Peki, Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, son ödeme tarihi ne zaman, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİLERİ 2025: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?

2022 yılında başlatılan ve her gelir durumuna göre hesaplara aktarılan Aile Destek Programı ödemeleri için son tarih bilgileri bekleniyor. Son olarak Aralık ayında gerçekleştirilen ödemelerin 2025 yılında da devam edip etmeyeceğini öğrenmek isteyeneler açıklamaları takip ediyor. Peki, Aile Destek ödemeleri bitti mi, devam edecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİLERİ 2025: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI BİTTİ Mİ,SONA MI ERDİ?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirdi.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİLERİ 2025: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİLERİ 2025: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİLERİ 2025: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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