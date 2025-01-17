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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİLERİ 2025: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
09:02
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME BİLGİLERİ 2025: Aile Destek Ödemeleri bitti mi, uzatıldı mı, bu yıl devam edecek mi?
Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi aileleri n hesaplarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin sonuna geldi. Geçtiğimiz sene Haziran ayında son bulması ererken ödemeler için tarihler uzatılmıştı. İhtiyaç sahibi ailelere gelir miktarına göre 850 ile 1250 TL arasında ödeme yapılan sosyal destek için son ödeme tarihi için gözler açıklamalara yöneldi. Peki, Aile Destek Programı ödemesi bitti mi, son ödeme tarihi ne zaman, uzatılacak mı?