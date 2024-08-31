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Giriş Tarihi: 31.08.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 23:16

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ: 2024 Eylül ayı Aile destek ödemesi yattı mı, nereden öğrenilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Ödemesi eylül ayı ödemeleri araştırılıyor. 2024 yılı Temmuz ayında bitmesi beklenen desteğin uzatıldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulmuştu. 4 farklı gelir aralığı için belirlenen ödemeler her ayın belli tarihlerinde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki, Eylül ayı Aİle Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ: 2024 Eylül ayı Aile destek ödemesi yattı mı, nereden öğrenilir?

Aile Destek Ödemesinin uzatılmasından sonra Ağustos ayında hesaplara yattı. Eylül ayı ödemeleri için tarih araştırması başladı. Hak sahiplerinin hesaplarına ayın belli dönemlerinde aktarılan destek sorgulanıyor. İşte Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ: 2024 Eylül ayı Aile destek ödemesi yattı mı, nereden öğrenilir?

AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?
5 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Destek Programı'na yönelik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ: 2024 Eylül ayı Aile destek ödemesi yattı mı, nereden öğrenilir?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ EYLÜL ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Ödemelerinin, 15 Eylül'e kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor. Kesin bir tarih açıklanması halinde haberimize ekleyeceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ: 2024 Eylül ayı Aile destek ödemesi yattı mı, nereden öğrenilir?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ: 2024 Eylül ayı Aile destek ödemesi yattı mı, nereden öğrenilir?

2024 EYLÜL AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NASIL SORGULANIR?

Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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