Giriş Tarihi: 31.08.2024 23:15
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
23:16
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TAKVİMİ: 2024 Eylül ayı Aile destek ödemesi yattı mı, nereden öğrenilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay hak sahiplerine yapılan Aile Destek Ödemesi eylül ayı ödemeleri araştırılıyor. 2024 yılı Temmuz ayında bitmesi beklenen desteğin uzatıldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından duyurulmuştu. 4 farklı gelir aralığı için belirlenen ödemeler her ayın belli tarihlerinde ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Peki, Eylül ayı Aİle Destek ödemeleri ne zaman yatacak?