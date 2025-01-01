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AİLE DESTEK PROGRAMI YENİ YIL TAKVİMİ 2025: Aile destek ödemesi bitti mi, uzatıldı mı, 2025 yılında devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
11:39
Aile Destek Programı ödemeleri, ihtiyaç sahibi hanelere ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlenen desteği son olarak Aralık ayında hesaplara yatırdı. Yeni yılda destek ödemelerinin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?