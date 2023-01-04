Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak 2023 | 850 TL-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte, belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 04.01.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 13:10

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak 2023 | 850 TL-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte, belli oldu mu?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Ocak ayı için sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli hanelere verilen bu ödemelerin Ocak ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Asgari ücret zammı sonrası Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak sorusu da gündemdeki yerini aldı. Hanelerin gelir durumlarına göre ödenen aile yardım parası tutarı, 850-1250 TL aralığında değişiyor. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte Ocak ayı 2023 Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve başvuru ekranı.