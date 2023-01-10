Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 10.01.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 10:33

Aile Destek Programı ödemeleri 2023 Ocak tarihleri: Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zamlı yardım parası ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılan Ocak zammı ile sosyal yardım ödemeleri de değişti. Hal böyleyken Aile Destek Programı yardımı ödemeleri zam durumu hak sahipleri tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere aile sosyal yardım paraları hanenin gelir durumu baz alınarak ödeniyor. 850 TL-1250 TL aralığında değişen yardımdan yararlanan vatandaşlar, ''Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler.