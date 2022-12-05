Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin Aralık ayı için yatıp yatmadığı merak ediliyor. Ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar konuyla ilgili sorgulama işlemlerine başladılar. Bu noktada, "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; Aile Destek Paketi başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları hakkında genel bilgiler.