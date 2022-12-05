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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için yattı mı? 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları
Giriş Tarihi: 05.12.2022 20:03 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 20:04

Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için yattı mı? 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen Aile Destek Programı ödemelerinin Aralık ayı için yatıp yatmadığı merak ediliyor. Ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar konuyla ilgili sorgulama işlemlerine başladılar. Bu noktada, "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında yatacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki; Aile Destek Paketi başvuruları nasıl ve nereden yapılır? İşte 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları hakkında genel bilgiler.

Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için yattı mı? 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları

Aile Destek Programı ödemeleri için araştırmalar Aralık ayı itibarıyla devam ediyor. 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşlar "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?" sorusuna yanıt ararken Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları…

Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için yattı mı? 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için yattı mı? 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları

ARALIK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için yattı mı? 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için yattı mı? 850 TL – 1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri, başvuru ekranı ve şartları

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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