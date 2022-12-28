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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 16:33

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?

Aile Destek Programı Aralık ayı ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Yeni yıla oldukça kısa bir süre kala Bakan Derya Yanık merakla beklenen o tarihleri de duyurdu. Bilindiği üzere bu ödemeler dar gelirli ailelere 850-1250 TL aralığında sağlanıyor. Bu kapsamda ise ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara yatacağı yapılan açıklamalarla kaydedilmişti. Peki, Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? İşte tüm bu detaylar ve gelişmeler…

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri için gözler bakanlığa çevrilmişti ki beklenen açıklama geldi. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?'' sorularına yanıt vermiş oldu. Çalışmaların başladığı kaydedilirken konuyla ilgili araştırmalar da yılın son günlerine doğru hız kazandı. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? İşte ödeme tarihleri ve tüm detaylar.

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ödeme tarihi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

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Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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