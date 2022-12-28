Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?

Giriş Tarihi: 28.12.2022 16:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 16:33

Aile Destek Programı ödemeleri için tarih belli oldu! Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?

Aile Destek Programı Aralık ayı ödeme tarihleri merakla bekleniyor. Yeni yıla oldukça kısa bir süre kala Bakan Derya Yanık merakla beklenen o tarihleri de duyurdu. Bilindiği üzere bu ödemeler dar gelirli ailelere 850-1250 TL aralığında sağlanıyor. Bu kapsamda ise ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı?'' soruları yanıt aramaya başladı. Ödemelerin yeni yıldan önce hesaplara yatacağı yapılan açıklamalarla kaydedilmişti. Peki, Aralık ayı 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, yılbaşından önce yatar mı? İşte tüm bu detaylar ve gelişmeler…