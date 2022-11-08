Aile destek programı ne zaman yatacak sorusu, devlet desteği alan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği aile destek paketi ödemeleri için son açıklamalar, 7 Kasım 2022 Kabine Toplantısı Kararları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Bu sebeple hali hazırda hizmeti alanlar, "aile destek programı kasım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Başvurular e devlet üzerinden devam edilirken, başvuru şartları da paylaşıldı. Peki, aile destek paketi ödemelerin ayın kaçında yatıyor? 2022 aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar…