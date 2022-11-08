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Haberler Yaşam Aile destek programı kasım ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? 8 Kasım 2022 aile destek programı ödemeleri yattı mı?
Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 11:55

Aile destek programı kasım ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? 8 Kasım 2022 aile destek programı ödemeleri yattı mı?

Aile destek programı ne zaman yatacak sorusu, devlet desteği alan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği aile destek paketi ödemeleri için son açıklamalar, 7 Kasım 2022 Kabine Toplantısı Kararları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Bu sebeple hali hazırda hizmeti alanlar, "aile destek programı kasım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Başvurular e devlet üzerinden devam edilirken, başvuru şartları da paylaşıldı. Peki, aile destek paketi ödemelerin ayın kaçında yatıyor? 2022 aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Aile destek programı kasım ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? 8 Kasım 2022 aile destek programı ödemeleri yattı mı?

Aile destek paketi ödemeleri için son açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 7 Kasım 2022 Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak sorusuna cevap verdi. Peki, 8 Kasım aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile destek programı kasım ödemeleri ayın kaçında yatıyor? İşte detaylar…

Aile destek programı kasım ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? 8 Kasım 2022 aile destek programı ödemeleri yattı mı?

SON DAKİKA: AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşan Başkan Erdoğan, Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili tarih verdi.

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Aile destek programı kasım ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? 8 Kasım 2022 aile destek programı ödemeleri yattı mı?

KASIM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları kaydetti:

''Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Vatandaşların hesaplarına ödemeler 8 Kasım'da yatırılacak'' dedi.

Aile destek programı kasım ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? 8 Kasım 2022 aile destek programı ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile destek programı kasım ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? 8 Kasım 2022 aile destek programı ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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