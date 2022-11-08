Haberler Yaşam Aile destek programı kasım ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? 8 Kasım 2022 aile destek programı ödemeleri yattı mı?

Giriş Tarihi: 08.11.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 11:55

Aile destek programı kasım ödemeleri ne zaman yatacak, bugün yatar mı? 8 Kasım 2022 aile destek programı ödemeleri yattı mı?

Aile destek programı ne zaman yatacak sorusu, devlet desteği alan vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verdiği aile destek paketi ödemeleri için son açıklamalar, 7 Kasım 2022 Kabine Toplantısı Kararları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Bu sebeple hali hazırda hizmeti alanlar, "aile destek programı kasım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Başvurular e devlet üzerinden devam edilirken, başvuru şartları da paylaşıldı. Peki, aile destek paketi ödemelerin ayın kaçında yatıyor? 2022 aile destek programı ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar…