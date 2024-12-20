Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?

Aile destek programı uzatıldı mı sorusu ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında 12 ay süreyle başlatılan Aile Destek Programı toplamda iki kez uzatıldı. Sosyal yardım parasından yararlanan hak sahipleri yeni yılda ödemelerin devam edip etmeyeceği ile ilgili araştırmalarına hız kazandı. Peki, aile destek programı devam edecek mi, ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...