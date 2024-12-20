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Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
15:46
Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?
Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlenen aile destek ödemeleri son olarak aralık ayında hesaplara yatırıldı. İhtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca ödenen destek geçtiğimiz Haziran ayında bitmesi planlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar ile yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Yeni yılda ödemelerin devam edip etmeyeceğine dair Bakan Göktaş'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?