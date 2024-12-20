Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:46

Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?

Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre belirlenen aile destek ödemeleri son olarak aralık ayında hesaplara yatırıldı. İhtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca ödenen destek geçtiğimiz Haziran ayında bitmesi planlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar ile yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Yeni yılda ödemelerin devam edip etmeyeceğine dair Bakan Göktaş'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki Aile Destek Ödemesi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?

Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?

Aile destek programı uzatıldı mı sorusu ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Bakanlık açıklamaları yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında 12 ay süreyle başlatılan Aile Destek Programı toplamda iki kez uzatıldı. Sosyal yardım parasından yararlanan hak sahipleri yeni yılda ödemelerin devam edip etmeyeceği ile ilgili araştırmalarına hız kazandı. Peki, aile destek programı devam edecek mi, ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?

ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 10 Aralık itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. İhtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş , kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.

"Türkiye Aile Destek Programı"nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.

Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.

Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

Aile Destek Programı ödemeleri son dakika gelişmeleri: Aile destek ödemesi uzatıldı mı, bitti mi, 2025 yılında devam edecek mi?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

SON DAKİKA