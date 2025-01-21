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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, tarih uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 07:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 07:45

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, tarih uzatılacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, 2025 yılı itibarıyla sonuna gelindi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında tamamlanması planlanan ödemeler, Aralık ayına dek ihtiyaç sahiplerinin durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda yapılmıştı. Ödemelerle ilgili olarak gözler, son ödeme tarihi ve olası bir uzatma kararı hakkında yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, son ödeme tarihi ne zaman ve uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, tarih uzatılacak mı?

2022 yılında başlatılan ve her ailenin gelir durumuna göre hesaplara yatırılan Aile Destek Programı ödemelerinin son tarihi merak ediliyor. Aralık ayında yapılan son ödemelerin ardından, 2025 yılında bu ödemelerin devam edip etmeyeceğiyle ilgili açıklamalar takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri sona erdi mi yoksa devam edecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, tarih uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süreye dayalı olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.

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AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, tarih uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI, DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, tarih uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, tarih uzatılacak mı?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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