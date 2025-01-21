Haberler
Yaşam
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, tarih uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 07:45
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
07:45
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, tarih uzatılacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, 2025 yılı itibarıyla sonuna gelindi. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında tamamlanması planlanan ödemeler, Aralık ayına dek ihtiyaç sahiplerinin durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda yapılmıştı. Ödemelerle ilgili olarak gözler, son ödeme tarihi ve olası bir uzatma kararı hakkında yapılacak açıklamalara çevrildi. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, son ödeme tarihi ne zaman ve uzatılacak mı?