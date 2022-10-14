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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:11

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak edilirken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenilen Aile Destek Paketi kapsamında başvurularını tamamlayanlar ve gerekli şartları sağlayanlar 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme alacaklar. Ekim ayının ortalarına gelinmesinin ardından "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Aile Destek Paketi Programı ödemeleri hakkında son durum.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık; Aile Destek Programı ödemeleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenen ve hane bazlı verilen Aile Destek Paketi ödemeleri bilindiği üzere 850 TL ile 1250 TL aralığında ödenecek. Ödemelerin ilki Temmuz ayında yapılmış olup "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Aile Destek Paketi ödemeleri bilgileri.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR?

Bakan Yanık'tan aile destek programı için açıklama;

"Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar liraya 25 milyar lira ilave ederek programımızı genişletiyoruz.

Bu doğrultuda 450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır."

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ NE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı 600

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 550

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 500

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az 450

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

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