Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? 2022 Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak edilirken gözler resmi açıklamalara çevrildi. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanması beklenilen Aile Destek Paketi kapsamında başvurularını tamamlayanlar ve gerekli şartları sağlayanlar 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme alacaklar. Ekim ayının ortalarına gelinmesinin ardından "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Ekim ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Aile Destek Paketi Programı ödemeleri hakkında son durum.