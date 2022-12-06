Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri için sorgulamalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen devlet desteği ödeme tarihleri ve takvimi ile araştırılıyor. Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için sorgulanmaya başladı. 850 TL – 1250 TL arasında değişen ödeme miktarı için ihtiyaç sahipleri başvuru şartları ve tarihleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, her ayın kaçında yatıyor? İşte, 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve e devlet başvuru ekranı…