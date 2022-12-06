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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık 2022 sorgulama
Giriş Tarihi: 06.12.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 08:17

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık 2022 sorgulama

Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri için sorgulamalar başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine her ay düzenli olarak ödenen devlet desteği ödeme tarihleri ve takvimi ile araştırılıyor. Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayı için sorgulanmaya başladı. 850 TL – 1250 TL arasında değişen ödeme miktarı için ihtiyaç sahipleri başvuru şartları ve tarihleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, her ayın kaçında yatıyor? İşte, 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama ve e devlet başvuru ekranı…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık 2022 sorgulama

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ve takvimi ile hak sahipleri tarafından araştırılıyor. 850 TL ile 1250 TL aralığında değişen ve Bakanlık tarafından ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık 2022 için sorgulanıyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen devlet desteği ihtiyaç sahiplerinin başvuruları ardından ödenmeye başlıyor. Bu noktada başvuru şartları ve tarihleri oldukça merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında yatar? İşte, 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri sorgulama…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık 2022 sorgulama

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık 2022 sorgulama

ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık 2022 sorgulama

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 850-1250 TL Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık 2022 sorgulama

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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