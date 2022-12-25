Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan flaş açıklama! 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödeme tarihleri!
Giriş Tarihi: 25.12.2022 01:55 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 01:55

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan flaş açıklama! 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödeme tarihleri!

Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri yılbaşına sayılı günler kala araştırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin gelir durumlarına göre ödenen 850-1250 TL tutarında aile destek yardımı ödemelerinin Aralık ayında hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Bu kapsamda hak sahipleri, ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt ararken Bakan Yanık, konu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan flaş açıklama! 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödeme tarihleri!

Aile Destek Programı ödeme tarihleri Aralık ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere gelir durumu gözetilerek ödenen Aile Destek Yardımı ödemelerinin Aralık ayında ne zaman yatacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 850 TL ile 1250 TL aralığında ödenen sosyal yardım ile ilgili Bakan Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi. Söz konusu sosyal yardım parası için başvurular e-Devlet ekranı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılıyor. Peki, Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri son durum…

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan flaş açıklama! 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödeme tarihleri!

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Programı ödeme tarihi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan flaş açıklama! 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödeme tarihleri!

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan flaş açıklama! 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödeme tarihleri!

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık’tan flaş açıklama! 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödeme tarihleri!

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

SON DAKİKA