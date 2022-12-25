Aile Destek Programı ödeme tarihleri Aralık ayının sonuna yaklaşılmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere gelir durumu gözetilerek ödenen Aile Destek Yardımı ödemelerinin Aralık ayında ne zaman yatacağı merak konusu olmaya devam ediyor. 850 TL ile 1250 TL aralığında ödenen sosyal yardım ile ilgili Bakan Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi. Söz konusu sosyal yardım parası için başvurular e-Devlet ekranı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılıyor. Peki, Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2022 Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri son durum…