Aile Destek Programı Aralık ayı ödemeleri yılbaşına sayılı günler kala araştırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin gelir durumlarına göre ödenen 850-1250 TL tutarında aile destek yardımı ödemelerinin Aralık ayında hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor. Bu kapsamda hak sahipleri, ''Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorularına yanıt ararken Bakan Yanık, konu ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, hangi tarihte? İşte, Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödemeleri sorgulama ekranı