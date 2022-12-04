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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nereden alınır? 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri 2022
Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 09:51

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nereden alınır? 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri 2022

Aile Destek Programı ödemeleri son durum Aralık ayı ile birlikte araştırılıyor. "Aile sosyal yardım parası" veya "Aile destek ödemesi" olarak da bilinen Aile Destek Programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine veriliyor. 850-1250 TL tutarındaki destek ödemeleri için başvurular ise e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşlar, 12 ay boyunca verilecek olan ödemelerin Aralık ayı için yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır? İşte, 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri takvimi ve konu ile ilgili son durum.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nereden alınır? 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri 2022

Aile Destek Programı ödemeleri Aralık ayının ilk haftasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Paketi ödemeleri kapsamında dar gelirli ailelere belirli tutarlarda destek veriyor. 850 ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Paketi ödemeleri başvuruları e-Devlet üzerinden veya SYDV'ler aracılığı yapılıyor. Bu ödemeden yararlanmak için başvuru yapan vatandaşlar, "Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nereden alınır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı/Paketi ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmeler.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nereden alınır? 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri 2022

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nereden alınır? 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri 2022

ARALIK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nereden alınır? 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri 2022

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, nereden alınır? 850 TL-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri 2022

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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