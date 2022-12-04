Aile Destek Programı ödemeleri son durum Aralık ayı ile birlikte araştırılıyor. "Aile sosyal yardım parası" veya "Aile destek ödemesi" olarak da bilinen Aile Destek Programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine veriliyor. 850-1250 TL tutarındaki destek ödemeleri için başvurular ise e-Devlet üzerinden alınıyor. Vatandaşlar, 12 ay boyunca verilecek olan ödemelerin Aralık ayı için yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınır? İşte, 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri takvimi ve konu ile ilgili son durum.