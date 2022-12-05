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Haberler Yaşam Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 850 TL-1250 TL verilecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:26

Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 850 TL-1250 TL verilecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranı

Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak sağlanan Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık ayı için bekleniyor. Söz konusu destek ödemeleri, ailenin geliri baz alınarak 850 TL ile 1.250 TL arasında hesaplara yatırılıyor. Bu noktada Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, ''Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 850 TL-1250 TL verilecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranı

Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili araştırmalar Aralık ayına girilmesiyle beraber hız kazandı. Sosyal yardım parası veya aile destek ödemesi olarak da bilinen Aile Destek Programı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere aylık olarak veriliyor. 850 ile 1250 TL arasında değişen Aile Destek Programı ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden veya SYDV'ler aracılığıyla yapılıyor. 12 ay boyunca verilecek olan ödemelerin Aralık ayı için yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar, "Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı, nereden alınır?" sorularına yanıt arıyor. İşte 850-1250 TL Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri ile ilgili son gelişmeler.

Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 850 TL-1250 TL verilecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranı

ARALIK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri ile ilgili olarak şunları kaydetmişti:

''Türkiye Aile desteği.. .Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır.''

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Aile Destek Programı Kasım ayı ödemeleri, 8 Kasım 2022 Salı günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 850 TL-1250 TL verilecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranı

ARALIK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aynı zamanda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır."

Aralık Aile Destek Programı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 850 TL-1250 TL verilecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? 850 TL-1250 TL verilecek! 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranı

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

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