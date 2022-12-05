Aralık ayı Aile Destek Programı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara aylık olarak sağlanan Aile Destek Paketi ödemeleri Aralık ayı için bekleniyor. Söz konusu destek ödemeleri, ailenin geliri baz alınarak 850 TL ile 1.250 TL arasında hesaplara yatırılıyor. Bu noktada Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar, ''Aile Destek Programı ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Aralık ayı Aile Destek Programı ödemesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.