Ocak ayıyla beraber Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin yapılacağı tarihler merak konusu haline geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardım ödemeleri ile ilgili olarak "2023 Ocak ayı Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilen o tarihler ve tüm detaylar.