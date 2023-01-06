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Haberler Yaşam Aile Destek Programı Paketi ödeme tarihleri sorgula! Ocak ayı 2023 Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2023 22:14 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 22:14

Aile Destek Programı Paketi ödeme tarihleri sorgula! Ocak ayı 2023 Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Ocak ayıyla beraber Aile Destek Programı kapsamında ödemelerin yapılacağı tarihler merak konusu haline geliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu yardım ödemeleri ile ilgili olarak "2023 Ocak ayı Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuya dair ödeme tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilen o tarihler ve tüm detaylar.

Aile Destek Programı Paketi ödeme tarihleri sorgula! Ocak ayı 2023 Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı yardımı ödemeleri için gözler bakanlıktan gelecek açıklamaya çevrildi. Bu kapsamda ise "2023 Ocak ayı Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvurular, e-Devlet aracılığı ile alınırken şartları karşılayan vatandaşlara her ay düzenli olarak ödemeler gerçekleştiriliyor. Peki, 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve merakla beklenen tüm bu detaylar.

Aile Destek Programı Paketi ödeme tarihleri sorgula! Ocak ayı 2023 Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

OCAK 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ KAÇ TL?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.
911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.
1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

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Aile Destek Programı Paketi ödeme tarihleri sorgula! Ocak ayı 2023 Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Aile Destek Programı Paketi ödeme tarihleri sorgula! Ocak ayı 2023 Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

850-1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakan Yanık; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz.

Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Programı Paketi ödeme tarihleri sorgula! Ocak ayı 2023 Aile Destek Programı yardımı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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