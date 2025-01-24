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Haberler Yaşam AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 12:30

AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılan Aile Destek Programı ödemelerinin 2025 yılı itibarıyla sona yaklaşıldığı bildirildi. 2024 yılının Haziran ayında tamamlanması beklenen bu ödemeler, bir uzatma kararı ile Aralık ayına kadar devam etti. Ailelerin durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlar Aralık ayına dek aralıksız olarak ödendi. Şimdi ise gözler, Aile Destek Programı son ödeme tarihi ve olası bir uzatma kararıyla ilgili yapılacak duyurulara çevrilmiş durumda. Peki, Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

2022 yılında ilk olarak ödemelerin gerçekleştirildiği Aile Destek Programı, her ailenin gelir durumuna göre belirleniyor. Aralık ayında gerçekleştirilen son ödemelerden sonra, 2025 yılı itibarıyla bu programın devam edip etmeyeceği büyük merak konusu oldu. Şimdi, gözler bu ödemelerin süresi ve olası bir devam kararı hakkında yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, 2025'te devam edecek mi?

AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDE SONA GELİNDİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süreye dayalı olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı.

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AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ 2025 YILINDA DA DEVAM EDECEK Mİ?

Yapılan açıklamada; " Program süreli olduğu için Bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlanmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?

E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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