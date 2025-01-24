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AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
12:30
AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, uzatılacak mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere her ay düzenli olarak yapılan Aile Destek Programı ödemelerinin 2025 yılı itibarıyla sona yaklaşıldığı bildirildi. 2024 yılının Haziran ayında tamamlanması beklenen bu ödemeler, bir uzatma kararı ile Aralık ayına kadar devam etti. Ailelerin durumuna göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen tutarlar Aralık ayına dek aralıksız olarak ödendi. Şimdi ise gözler, Aile Destek Programı son ödeme tarihi ve olası bir uzatma kararıyla ilgili yapılacak duyurulara çevrilmiş durumda. Peki, Aile Destek Ödemeleri bitti mi, ne zaman bitecek, uzatılacak mı?