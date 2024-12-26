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AİLE DESTEK PROGRAMI SON ÖDEME GÜNÜ: Aile destek ödemesi bitti mi, bu yıl son muydu, uzatılacak mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
14:47
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak Aile Destek Programı kapsamında ödemelerini gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahiplerine 12 ay boyunca ödenen desteği Haziran ayında son bulması beklenirken yapılan açıklamayla uzatıldığı belirtilmişti. Programın ne zaman biteceği merakla bekleniyor. Peki Aile Destek Ödemesi ne zaman bitiyor, son ödeme tarihi ne zaman?