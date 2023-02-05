Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Aile Destek Programı Şubat ayı ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 09:50

Aile Destek Programı Şubat ayı ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı?

Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından yürütülen süreçte hak sahipleri araştırmalara başladı. 850-1250 TL arasında ödenen devlet desteği yıl boyunca her ay düzenli olarak yatırılıyor. Aile Destek Paketi Şubat ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Her ay sorgulanan ödemelerle ilgili Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları da takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatar? İşte, ödeme tarihleri takvimi hakkında merak edilenler…

Aile Destek Programı Şubat ayı ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı?

Aile Destek ödemeleri yattı mı, ayın kaçında ödenecek soruları gündemde. Bakan Derya Yanık liderliğinde Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışma ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor. Bir yıllık süreyle yapılan ödeme işlemleri devam ediyor. Aile Destek Paketi Şubat ayı ne zaman yatacak, hangi tarihte ödenecek soruları yanıt arıyor. Hak sahiplerinde araştırmalar sürüyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatıyor? İşte, detaylar…

Aile Destek Programı Şubat ayı ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı?

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Şubat ayı ödemeleri için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Bakanlıktan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aile Destek Programı Şubat ayı ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Programı Şubat ayı ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

Aile Destek Programı Şubat ayı ne zaman yatacak? 2023 Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA