Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından yürütülen süreçte hak sahipleri araştırmalara başladı. 850-1250 TL arasında ödenen devlet desteği yıl boyunca her ay düzenli olarak yatırılıyor. Aile Destek Paketi Şubat ayı ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Her ay sorgulanan ödemelerle ilgili Bakan Derya Yanık'ın açıklamaları da takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatar? İşte, ödeme tarihleri takvimi hakkında merak edilenler…